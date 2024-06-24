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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:29

Главу компании "Балтика" Боллоева внесли в санкционный список ЕС

Президент "Балтики" Таймураз Боллоев оказался в санкционном списке Евросоюза. Об этом написано в официальном журнале ЕС. Причиной включения Боллоева в список стала его назначение на пост главы без согласия Carlsberg.

"Боллоев назначен президентом "Балтики" без согласия Carlsberg. Таким образом, он вошёл в органы управления юрлица, созданного в РФ, но ранее принадлежавшего европейским организациям, без их согласия", — говорится в документе.

Компания "Балтика" насчитывает восемь заводов по стране, производящих более 50 видов пива, включая "Балтику", "Дон", "Арсенальное", Zatecky Gus и другие. В июле 2023-го, в ответ на санкции Запада по решению президента Путина 98,56% акций "Балтики" были переданы под управление Росимущества. Этот шаг был сделан без согласия Carlsberg, которая ранее контролировала активы.

После передачи акций Carlsberg расторгла лицензионные соглашения, позволявшие "Балтике" выпускать и продавать продукцию Carlsberg Group. В итоге Арбитражный суд Петербурга принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту прекращать права компании на выпуск продукции Seth & Riley's, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.

Фото: commons.wikimedia.org/Velopilger (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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