Сегодня в Севастополе день траура — 23 июня оружием США были убиты и ранены отдыхавшие на пляже мирные жители, погибли и пострадали дети. Чем ответит Россия на подлый удар ВСУ по гражданским в день Святой Троицы?

Который месяц подряд вдоль Крыма летает разведчик RQ-4 и передаёт ВСУ разведданные. Неужели с Global Hawk ничего нельзя сделать в правовом поле? Бесполётную зону, флотилии повстанцев с ПВО? Помнится, чуть больше года назад шпионивший MQ-9 Reaper неудачно сманеврировал, потерял управление и рухнул в Чёрное море без контакта с поднятым в воздух Су-27. Может ли Россия вооружить борцов с США в разных точках мира и вывести Запад из зоны комфорта?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с военным аналитиком и политическим обозревателем Алексеем Леонковым.

Чем Россия может ответить на удар по Севастополю?

"Конечно, это прерогатива Главнокомандующего, который взял на контроль данную ситуацию. Но ответ будет. Вопрос, конечно, какой. Первоначально, когда Запад начал заходить за красные флажки, мы сказали, что будем помогать тем странам, с которыми Запад имеет проблемы. И визит в Юго-Восточную Азию показал, что у нас там всё было готово, и западная разведка проспала произошедшие события. А следующий конкретный ответ — боевыми приёмами, если можно так сказать. Я думаю, вопрос будет связан с тем, что дающие целеуказание беспилотники, которые постоянно кружат над Чёрным морем, скорее всего, будет решено сбивать. Я надеюсь, что будет введена бесполётная зона на 200-300 км от наших границ", — рассказал Леонков.

У России есть правила по противовоздушной обороне мирного времени. Однако то, что происходит вокруг Крыма и в прифронтовых областях, мирным временем не назовёшь, отметил эксперт.

"Там нужны совершенно иные меры. Если мы сбиваем беспилотники в зоне СВО, и ежедневно статистика показывает, сколько сбиваем дронов, атакующих нашу территорию, то какая разница, если будем сбивать беспилотники над Чёрным морем? Особенно дающие целеуказание ракетам, которые атакуют наши мирные города", — подчеркнул военный аналитик.

В правовом поле можем ли мы что-то сделать с Global Hawk?

"У нас в приоритете российское законодательство. Понятное дело, что перед тем, как их сбивать, мы говорим о бесполётной зоне. Кто в эту зону влетает, всех сбиваем безоговорочно. Всё. Это наше суверенное право", — считает Алексей Леонков.

Реально ли вооружить борцов с США в разных точках мира и нарушить покой Запада?

"Реально, но не везде. Нужно правильно оценивать наши возможности и возможности тех, кому мы будем помогать. Здесь вопрос хоть и риторический, кому мы можем направить оружие, но, я думаю, он лежит в области специалистов, понимающих, что данное вложение или помощь принесут эффективный результат", — заключил политический обозреватель.

Фото: сommons.wikimedia.org/OR-7 Pia Dunkel, German Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)