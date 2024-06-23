Председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил о неизбежном ответе со стороны ВС России на атаку украинских боевиков на город. В Telegram-канале он выразил уверенность, что севастопольцы поддержат российских бойцов в этом ответе.

"Уверен, наши Вооружённые силы дадут жёсткий ответ н террор, и севастопольцы не останутся в стороне и будут этому способствовать", — написал Немцев.

Спикер назвал атаку варварским преступлением против населения Севастополя.

"Применение "кассет" по мирному городу говорит о варварстве фашистского режима. В трудные времена севастопольцы всегда показывали сплочённость и силу. Этот раз не будет исключением", — подчеркнул он.

Тем временем в Севастополе была объявлена воздушная тревога, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также Патриарх Московский Кирилл решительно осудил атаку на Севастополь, подчеркнув, что она произошла в святой для православных верующих день.

Фото: commons.wikimedia.org/Ib2023 (Creative Commons Attribution 4.0 International)