Председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил о неизбежном ответе со стороны ВС России на атаку украинских боевиков на город. В Telegram-канале он выразил уверенность, что севастопольцы поддержат российских бойцов в этом ответе.
"Уверен, наши Вооружённые силы дадут жёсткий ответ н террор, и севастопольцы не останутся в стороне и будут этому способствовать", — написал Немцев.
Спикер назвал атаку варварским преступлением против населения Севастополя.
"Применение "кассет" по мирному городу говорит о варварстве фашистского режима. В трудные времена севастопольцы всегда показывали сплочённость и силу. Этот раз не будет исключением", — подчеркнул он.
Тем временем в Севастополе была объявлена воздушная тревога, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также Патриарх Московский Кирилл решительно осудил атаку на Севастополь, подчеркнув, что она произошла в святой для православных верующих день.
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