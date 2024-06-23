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Глава Северной Осетии Меняйло назвал теракт в Дагестане извне срежиссированной атакой
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:02

Глава Северной Осетии Меняйло назвал теракт в Дагестане извне срежиссированной атакой

Террористическая атака на Дагестан была срежиссирована извне с целью дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, заявил Сергей Меняйло. В Telegram-канале он подчеркнул, что преступники пытаются разжечь межрелигиозное противостояние, однако их попытки тщетны.

"Теракт в Дагестане явно срежиссирован извне и призван раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники считают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Они ошибаются", — написал Меняйло.

Он также отметил, что общество России осознаёт важность консолидации в условиях подобных провокаций. Общество чётко понимает, насколько консолидация важна. И бесчеловечные акты — это явная провокация, добавил глава Северной Осетии.

Меняйло подчеркнул, что несмотря на попытки внешних сил дестабилизировать регион, жители Северного Кавказа понимают истинные цели этих провокаций и будут противостоять им сообща.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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