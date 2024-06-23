Террористическая атака на Дагестан была срежиссирована извне с целью дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, заявил Сергей Меняйло. В Telegram-канале он подчеркнул, что преступники пытаются разжечь межрелигиозное противостояние, однако их попытки тщетны.
"Теракт в Дагестане явно срежиссирован извне и призван раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники считают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Они ошибаются", — написал Меняйло.
Он также отметил, что общество России осознаёт важность консолидации в условиях подобных провокаций. Общество чётко понимает, насколько консолидация важна. И бесчеловечные акты — это явная провокация, добавил глава Северной Осетии.
Меняйло подчеркнул, что несмотря на попытки внешних сил дестабилизировать регион, жители Северного Кавказа понимают истинные цели этих провокаций и будут противостоять им сообща.
Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
ВС Белоруссии заявили о готовности применить ТЯО
Совместная с РФ тренировка по действиям с ТЯО продемонстрировала высокую готовность ВС Белоруссии к его применению. Об этом сообщил глава МО Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ.
Журналист Боуз: США должны "примерить на себя" обстрел Севастополя
Ирландский журналист Боуз предложил Вашингтону представить реакцию на обстрел российской армией американской Флориды.
Health: лишний грамм соли в день повышает риск экземы на 11%
Дополнительное употребление одного грамма соли в день (что равно одной чайной ложке) может увеличить риск развития тяжелой формы экземы на 11% и обострения заболевания на 16%.
Разработан новый класс материалов, который содержит 50-60% жидкости
Ученые разработали новый класс материалов, названный стекловидными гелями, сочетающими свойства стекла и геля. Эти материалы содержат 50-60% жидкости, но обладают высокой прочностью и эластичностью, позволяя растягиваться в пять раз от первоначальной длины без потери прочности.