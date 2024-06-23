Совместная с РФ тренировка по действиям с ТЯО продемонстрировала высокую готовность ВС Белоруссии к его применению. Об этом сообщил глава МО Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ.
"Тренировка показала высокую готовность наших военных, их обученность и способность выполнять данные задачи. Мы готовы и способны применить это оружие, когда нужно. Но лучше до этого не доходить", — сказал Хренин.
Министр также заявил, что Белоруссия продолжит проводить тренировки с ЯО, в том числе без предварительного оповещения.
"Дальше они будут идти в плановом порядке. Ведь надо уровень поддерживать. Что-то мы будем оповещать, что-то — и без оповещения", — добавил он.
По мнению Хренина, РФ не нужно поставлять дополнительные вооружения в Белоруссию. Госпрограмма подразумевает ежегодную модернизацию образцов, капремонт или закупку новых.
Хренин подчеркнул, что РБ не гонится за всеми новинками ВПК. МО анализирует и исходит из возможностей государства. Ранее Минобороны России сообщило, что по поручению Владимира Путина Генштаб ВС РФ начал готовиться к учениям с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ. Учения пройдут в три этапа, и Белоруссия присоединится на втором, поскольку на территории республики размещено нестратегическое ядерное оружие.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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