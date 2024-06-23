Индийский аналитик Кантан обвинил Вашингтон в обстреле Севастополя ракетами ATACMS, а ВСУ назвал его пособниками. В своём сообщении в соцсети X он написал, что ответственность за атаку лежит на Америке.

"Севастополь подвергся бомбардировке ATACMS, ракеты координировались при помощи БПЛА США, американских спутников и экспертов. Украинцы, видимо, подносили им кофе с печеньем. Эта прокси-война Штатов против России ведёт к опасной эскалации", — написал Кантан.

Атака на Севастополь состоялась в полдень пятью американскими ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские ПВО сбили четыре ракеты, однако пятая взорвалась над городом. По данным Развожаева, погибли четыре человека, из них трое детей. Более 140 травмированы и ранены.

МО России заявило, что Вашингтон несёт равную с ВСУ ответственность за ракетный удар по Севастополю, пол1тные задания для ATACMS вводили специалисты Штатов на основе информации со спутников.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)