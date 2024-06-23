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На Украине учат школьников стрелять и шьют беременным форму ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:41

На Украине учат школьников стрелять и шьют беременным форму ВСУ

На Украине представлены образцы новой униформы для военных, включая форму для беременных. Решение принято в условиях недостатка личного состава в ВСУ, что заставляет киевский режим прибегать к таким мерам.

Западные СМИ показали, как Украина готовит школьников к боям, обучая их разбирать и собирать автомат Калашникова. Подростков приучают к мысли, что им придётся воевать, пишет НТВ.

Один из подростков, Данила, заявил: "Готов идти на линию фронта. Это мой долг, я получил базовые навыки".

Военный аналитик Марина Мирон изучает войны по всему миру и подтвердила наличие стран, прибегающих к использованию детей-солдат. Отчаянный шаг при нехватке живой силы, отметила эксперт.

Депутат Рады Роман Лозинский признал необходимость снижения призывного возраста: "Нам нужно решение об уменьшении возраста для обороны и военной службы. И то, что его уменьшили до 25 лет, — не последнее изменение".

Местная жительница рассказала, что молодые люди 18-25 лет обновили данные в ТЦК, теперь у военкомов есть список претендентов на мобилизацию. Одновременно в ВСУ представили новую партию формы для беременных. В Раде также рассматривают закон о создании военной полиции и добровольческих отрядов из сотрудников ЧОПов. Эти отряды возьмут на себя часть работы военкомов, чтобы снизить негативное отношение населения к людям в форме. Однако гражданские отряды будут иметь полномочия для принудительного захвата граждан, включая проникновение в любое помещение.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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