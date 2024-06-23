Американский блогер Джексон Хинкл назвал обстрел Севастополя ATACMS терактом. В своём заявлении он подчеркнул, что Киев использует американские ракеты для нападений на мирных жителей в Крыму.
"Украина использует ракеты ВС США, чтобы бомбить невинных людей на пляже в Крыму в составе России. Украина — террористическое государство", — написал Хинкл.
Атака на Севастополь произошла в 12:15 мск. Согласно данным МО России, ВСУ ударили по городу пятью ATACMS, военные ПВО сбили четыре, но пятая ракета отклонилась и взорвалась над городом. По данным губернатора Развожаева, в результате атаки погибли четверо, из них трое детей. Более 140 человек ранены и травмированы.
МО России заявило, что ответственность за теракт несут как киевские власти, так и Вашингтон, поскольку полётные задания для оперативно-тактических ракет ATACMS вводятся американцами на основе данных разведки со спутников США.
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