Американский блогер Джексон Хинкл назвал обстрел Севастополя ATACMS терактом. В своём заявлении он подчеркнул, что Киев использует американские ракеты для нападений на мирных жителей в Крыму.

"Украина использует ракеты ВС США, чтобы бомбить невинных людей на пляже в Крыму в составе России. Украина — террористическое государство", — написал Хинкл.

Атака на Севастополь произошла в 12:15 мск. Согласно данным МО России, ВСУ ударили по городу пятью ATACMS, военные ПВО сбили четыре, но пятая ракета отклонилась и взорвалась над городом. По данным губернатора Развожаева, в результате атаки погибли четверо, из них трое детей. Более 140 человек ранены и травмированы.

МО России заявило, что ответственность за теракт несут как киевские власти, так и Вашингтон, поскольку полётные задания для оперативно-тактических ракет ATACMS вводятся американцами на основе данных разведки со спутников США.

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