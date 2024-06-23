Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности оказать любую помощь Дагестану в поиске и поимке преступников, напавших на храм и синагогу и убивших священника. В Telegram-канале он подчеркнул, что террористы вновь проявили свою трусливую суть.
"При этом в качестве жертвы выбрали безоружных людей. Убили священника как последние трусы. Это выглядит подлой провокацией", — написал Кадыров.
Кадыров отметил, что у тех, кто совершает столь подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни достоинства. По его мнению, на такое могут пойти только "последние нелюди, которых надо уничтожать на месте". Он выразил уверенность, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят понести наказание.
Глава Чечни также выразил соболезнования близким погибших в Махачкале и Дербенте от лица чеченского народа и от себя лично, пожелав пострадавшим выздоровления. В Дагестане введён режим контртеррористической операции после стрельбы в Махачкале и Дербенте. Правоохранители занимаются поиском преступников, открывших огонь по полиции, зданиям синагоги и церкви.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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