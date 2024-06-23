Бизнесмен и глава Megaupload Ким Дотком призвал американцев выйти на протесты и потребовать от правительства США прекратить конфликт на Украине. В соцсети Х он выразил мнение, что американцы должны выступить против этого безумия.

"Пора выступить. Протестуйте у Белого дома и требуйте прекратить прокси-войну Байдена с Россией, пока не слишком поздно", — написал предприниматель.

По словам Доткома, президент США ведёт человечество в пропасть. Он отметил, что на деньги налогоплательщиков Штаты отправляют ракеты ВСУ, которые бьют по мирному населению при координации западных военных.

В 12:15 мск произошёл удар ВСУ по Севастополю. Согласно данным МО России, Киев пытался атаковать город пятью ATACMS, оснащёнными "кассетами". Российская система ПВО сбила четыре ракеты, однако одна взорвалась над городом. В результате погибли люди, более 140 человек получили ранения и травмы.

В МО РФ заявили, что Вашингтон несёт ответственность за ракетный удар по Севастополю. Это объясняется тем, что полётные задания в ATACMS вводятся специалистами Штатов на основе данных спутниковой разведки.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)