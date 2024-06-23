Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал к ответу по "американским целям" после атаки на Севастополь. Комментируя этот инцидент, он заявил, что за удары американскими ракетами по городам России нужно наносить удары по "американским целям".

Известно, что 23 июня в 12:15 мск произошёл преднамеренный теракт, ВСУ ударили по Севастополю пятью ракетами ATACMS, оснащёнными кассетными частями. Российская ПВО смогла перехватить четыре боеприпаса, но пятая ракета взорвалась в воздухе, что привело к многочисленным жертвам среди населения.

По словам губернатора Михаила Развожаева, 119 человек, включая 27 детей, получили ранения и травмы, пятеро погибли, среди них трое детей.

"Ответственность наравне с бандеровцами несут поставщики вооружений. Поэтому за удары ракетами США по городам РФ надо бить по американским целям!", — написал Миронов в Telegram-канале.

Он также отметил, что атака была не случайно приурочена к закрытию Игр БРИКС.

"Укронацисты и их хозяева боятся продвижения ВС РФ на Донбассе. Их бесят успехи Москвы на международной арене. Но мы не свернём с курса и решим все задачи СВО и развития России", — заключил парламентарий.

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)