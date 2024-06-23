Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал к ответу по "американским целям" после атаки на Севастополь. Комментируя этот инцидент, он заявил, что за удары американскими ракетами по городам России нужно наносить удары по "американским целям".
Известно, что 23 июня в 12:15 мск произошёл преднамеренный теракт, ВСУ ударили по Севастополю пятью ракетами ATACMS, оснащёнными кассетными частями. Российская ПВО смогла перехватить четыре боеприпаса, но пятая ракета взорвалась в воздухе, что привело к многочисленным жертвам среди населения.
По словам губернатора Михаила Развожаева, 119 человек, включая 27 детей, получили ранения и травмы, пятеро погибли, среди них трое детей.
"Ответственность наравне с бандеровцами несут поставщики вооружений. Поэтому за удары ракетами США по городам РФ надо бить по американским целям!", — написал Миронов в Telegram-канале.
Он также отметил, что атака была не случайно приурочена к закрытию Игр БРИКС.
"Укронацисты и их хозяева боятся продвижения ВС РФ на Донбассе. Их бесят успехи Москвы на международной арене. Но мы не свернём с курса и решим все задачи СВО и развития России", — заключил парламентарий.
Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)
ВС Белоруссии заявили о готовности применить ТЯО
Совместная с РФ тренировка по действиям с ТЯО продемонстрировала высокую готовность ВС Белоруссии к его применению. Об этом сообщил глава МО Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ.
Журналист Боуз: США должны "примерить на себя" обстрел Севастополя
Ирландский журналист Боуз предложил Вашингтону представить реакцию на обстрел российской армией американской Флориды.
Health: лишний грамм соли в день повышает риск экземы на 11%
Дополнительное употребление одного грамма соли в день (что равно одной чайной ложке) может увеличить риск развития тяжелой формы экземы на 11% и обострения заболевания на 16%.
Разработан новый класс материалов, который содержит 50-60% жидкости
Ученые разработали новый класс материалов, названный стекловидными гелями, сочетающими свойства стекла и геля. Эти материалы содержат 50-60% жидкости, но обладают высокой прочностью и эластичностью, позволяя растягиваться в пять раз от первоначальной длины без потери прочности.