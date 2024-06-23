МО России заявило, что Штаты и киевский режим несут ответственность за ракетный удар ВСУ по Севастополю, в результате которого пострадали и погибли мирные жители.

В заявлении говорится: "Все полётные задания в ATACMS вводятся специалистами Америки на основе данных спутниковой разведки Штатов. Ответственность за преднамеренный обстрел мирных жителей Севастополя несёт Вашингтон, поставивший оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар нанесён".

МО подчеркнуло, что подобные действия не останутся безответными. В ведомстве сообщили, что атака произошла сегодня в 12:15 мск, когда ВСУ выпустили пять ракет ATACMS с "кассетами" по Севастополю. Российские военные смогли перехватить четыре из них, однако одна ракета отклонилась и взорвалась над городом.

Согласно последним данным, в результате атаки погибли трое, включая двух детей, и 124 человека получили ранения и травмы разной степени тяжести, 27 раненых — несовершеннолетние. Пятеро раненых детей в тяжёлом состоянии, медики борются за их жизни, сообщила Мария Львова-Белова.

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