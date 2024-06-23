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Риттер: НАТО ждёт распад после победы ВС РФ в СВО
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:56

Риттер: НАТО ждёт распад после победы ВС РФ в СВО

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение о возможном развале военно-политического блока НАТО в случае победы Москвы в украинском конфликте. Мнение он озвучил в эфире Ask the Inspector в соцсети Х.

"Победа РФ ставит под угрозу само существование НАТО", — отметил он.

Риттер также подчеркнул, что последствия серьёзных ошибок НАТО как в Афганистане, так и на Украине, в конечном итоге приведут к исчезновению Альянса. Он также отметил, что Москва заявляла о своём намерении не представлять угрозу для стран союза, однако она не останется бездействующей перед шагами, потенциально угрожающими её интересам.

При этом Россия выражает готовность к диалогу на равных условиях, но призывает Запад отказаться от милитаризации ЕС. Президент Путин отмечал, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с блоком НАТО, однако в случае необходимости Москва готова и к такому развитию событий.

Фото: сommons.wikimedia.org/Влада на РСМ (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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