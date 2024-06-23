Опубликованный в The National Interest материал предупредил о последствиях применения ВКС РФ трёхтонных бомб ФАБ-3000 против позиций ВСУ. Согласно публикации, использование столь массивного оружия серьёзно перегрузит ПВО Украины и сорвёт её стратегию по защите от ударов.

В материале отмечается: "Если на востоке РФ массово производят это вооружение, тогда бомбардировка гигантами по украинским целям перегрузит ПВО Украины и сломает всю её стратегию по защите от атак с воздуха".

Автор материала также подчеркнул, что у ВСУ нет средств для отражения ударов такого масштаба. Ранее в марте МО РФ объявило о начале массового производства трёхтонных фугасных бомб ФАБ-3000. Российские эксперты отмечают, что такое оружие обладает высокой разрушительной силой и может использоваться для атаки на самые укреплённые объекты, а современные технологии делают его практически высокоточным.

ВКС России активно используют авиабомбы с УМПК в зоне боевых действий на Украине. Это позволяет российским самолётам наносить удары по укреплённым районам ВСУ, минуя противовоздушную оборону противника.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)