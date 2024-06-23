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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:42

"Резидент": Киев бросил на Часов Яр 24 ОМБр ВСУ имени короля Даниила

На восточном фронте Украины в районе Часов Яра продолжаются интенсивные боевые действия, сообщает телеграм-канал "Резидент". Российские войска активно вытесняют националистов ВСУ из застроек города, используя тактику ударов малыми группами, что создаёт постоянную динамику и оказывает давление на войска противника.

В ответ на усиление давления со стороны ВС РФ, командование Киева решило усилить ослабленные позиции в Часов Яре, направив туда элитные подразделения. Части 24 механизированной бригады были переброшены в этот район, что свидетельствует о стремлении ВСУ удержать ключевую точку на передовой.

Командир механизированного батальона "Джокер" в интервью описал обстановку как критическую. Он отметил, что ВС РФ активно используют авиацию, беспилотники и тяжёлую артиллерию, включая огнемёты ТОС-1А "Солнцепёк", что создает значительные трудности для украинских войск. Развитие событий подчёркивает нарастающее напряжение на фронте и стремление обеих сторон укрепить свои позиции в стратегически важных районах.

Фото: commons.wikimedia.org/Ольга Смольская (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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