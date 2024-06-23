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Рада назвала аварию на коксохимзаводе в Кривом Роге контролируемой
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:37

Рада назвала аварию на коксохимзаводе в Кривом Роге контролируемой

Елена Криворучкина, зампред комитета Рады по вопросам экологической политики, уверяет общественность, что авария на коксохимическом заводе в Кривом Роге не привела к экологической катастрофе, несмотря на отключение электроснабжения.

"Предварительной причиной стало отключение мощностей от внешней энергосистемы, т от электроэнергии. Эту информацию проверят. Завтра мы получим полное понимание ситуации. Я буду информировать о состоянии дел. Речь не идёт об экологической катастрофе. Ситуация контролируемая", — написала Криворучкина в соцсети.

Депутат подчеркнула, что на месте происшествия работают все необходимые службы, задачей которых является минимизация последствий аварии и выявление реальных причин инцидента, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Главное — не паниковать, отметила чиновница.

Сообщается, что в результате нештатной ситуации на "Арселормиттале Кривой Рог" были приняты кризисные меры для сохранения оборудования и обеспечения безопасности. Авария произошла около 5:00 по мск в воскресенье. ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" является одним из ведущих производителей кокса на Украине и в Восточной Европе.

Фото: commons.wikimedia.org/MdE (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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