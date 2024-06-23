Елена Криворучкина, зампред комитета Рады по вопросам экологической политики, уверяет общественность, что авария на коксохимическом заводе в Кривом Роге не привела к экологической катастрофе, несмотря на отключение электроснабжения.
"Предварительной причиной стало отключение мощностей от внешней энергосистемы, т от электроэнергии. Эту информацию проверят. Завтра мы получим полное понимание ситуации. Я буду информировать о состоянии дел. Речь не идёт об экологической катастрофе. Ситуация контролируемая", — написала Криворучкина в соцсети.
Депутат подчеркнула, что на месте происшествия работают все необходимые службы, задачей которых является минимизация последствий аварии и выявление реальных причин инцидента, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Главное — не паниковать, отметила чиновница.
Сообщается, что в результате нештатной ситуации на "Арселормиттале Кривой Рог" были приняты кризисные меры для сохранения оборудования и обеспечения безопасности. Авария произошла около 5:00 по мск в воскресенье. ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" является одним из ведущих производителей кокса на Украине и в Восточной Европе.
Фото: commons.wikimedia.org/MdE (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Javan: Запад пугал РФ ракетными атаками, но получил АПЛ у Кубы
Журналист Хади Мухаммади в статье для иранского издания Javan сообщил о неожиданно жёстком ответе Москвы на удары Запада по территории РФ.
Нетаньяху: Штаты сократили поставки оружия в Израиль в феврале
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости разрешения вопроса о восстановлении прежнего объёма поставок вооружений из Америки в Израиль, которые были сокращены около четырёх месяцев назад.
Врачи сообщили об опасности риска рака при употреблении фастфуда
Нездоровая еда приводит к сложностям со здоровьем.
Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни
Особое меню идет только на пользу организму.