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Javan: Запад пугал РФ ракетными атаками, но получил АПЛ у Кубы
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:26

Javan: Запад пугал РФ ракетными атаками, но получил АПЛ у Кубы

Журналист Хади Мухаммади в статье для иранского издания Javan сообщил о неожиданно жёстком ответе Москвы на удары Запада по территории РФ. Он отмечает, что после того, как Украина провела пробную атаку с использованием дронов и ракет, Россия направила атомную подлодку и другие суда к берегам Кубы, демонстрируя решимость по аналогии с событиями Карибского кризиса.

"Акция вызвала серьёзное беспокойство в ЕС и панику в экономических институтах ФРГ, Британии, Франции и других партнёров Украины", — отмечает Мухаммади.

Автор также подчёркивает, что Запад проигнорировал рекомендацию Генри Киссинджера о необходимости прийти к компромиссу с РФ для предотвращения новых кризисов. Америка и Европа, по его мнению, выбрали эскалацию конфликта, несмотря на поражение украинских ВС под ударами российских войск.

Ранее в порт Гаваны зашла тактическая группа судов ВМФ РФ, включая атомную подлодку "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер "Академик Пашин" и буксир "Николай Чикер". Эти суда отработали применение ракетного оружия в Атлантике.

Фото: сommons.wikimedia.org/Ясников Е.А. (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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