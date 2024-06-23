МО России сообщило о террористической атаке на гражданскую инфраструктуру Севастополя. В 12:15 ВСУ выпустили ракеты ATACMS, снаряжённые "кассетами" и произведёнными в Америке.

По данным ведомства, ПВО сбили четыре ATACMS, летевшие в сторону Севастополя, однако ещё одна ракета сменила траекторию и была подорвана в воздухе над городом, что привело к гибели более 20 гражданских, среди которых есть дети.

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, подтвердил, что двое мирных жителей, включая двухлетнего ребёнка, погибли в результате атаки. Девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова также погибла в результате обстрела, она находилась с родителями на пляже.

Мария Захарова осудила атаку, отметив, что выбор дня Святой Троицы для обстрела является "ритуальным преступлением". СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт", система здравоохранения города мобилизована для помощи пострадавшим. Этот теракт киевского режима ознаменовал новую волну нарастающего напряжения, вызвав осуждение и беспокойство на международной арене. Видео с пляжа от очевидцев публикует Baza.

Фото: сommons.wikimedia.org/US Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)