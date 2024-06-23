Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
МО России: группировка
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:53

МО России: группировка "Юг" ВС РФ разбила четыре склада боеприпасов ВСУ

Военные операции на Украине продолжаются, и последние события на Запорожье стали свидетельством успешной атаки ВС России на опорный пункт ВС Украины. Известно, что 21 июня в 05:03 по местному времени МО России раскрыло детали операции, выполненной операторами дронов разведывательного батальона 19 дивизии группировки "Днепр".

Техник FPV-дронов с позывным "Бомба" рассказал журналистам о ходе операции: "Уничтожили опорник противника, успешно поразили бронемашину и блиндаж. Мы используем по бронированной и лёгкой технике кумулятивные боеприпасы, по опорникам — фугасные, по личному составу — осколочные заряды".

Он также отметил, что из-за значительного числа объектов армии ВСУ в Запорожской области техники ежедневно оснащают беспилотники для нанесения ударов по различным видам целей.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Нетаньяху: Штаты сократили поставки оружия в Израиль в феврале

Нетаньяху: Штаты сократили поставки оружия в Израиль в феврале

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости разрешения вопроса о восстановлении прежнего объёма поставок вооружений из Америки в Израиль, которые были сокращены около четырёх месяцев назад.

Читать полностью
Президент Сербии Вучич призвал МВД мобилизоваться к любому сценарию

Президент Сербии Вучич призвал МВД мобилизоваться к любому сценарию

Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД приготовиться к угрозам и обеспечить резервы, предупредив о предстоящем ухудшении ситуации в области безопасности в ЕС до конца 2024 года.

Читать полностью

Общество

Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни

Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни

Особое меню идет только на пользу организму.

Читать полностью
Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Такой продукт может вызывать онкологию.

Читать полностью

Новости