Военные операции на Украине продолжаются, и последние события на Запорожье стали свидетельством успешной атаки ВС России на опорный пункт ВС Украины. Известно, что 21 июня в 05:03 по местному времени МО России раскрыло детали операции, выполненной операторами дронов разведывательного батальона 19 дивизии группировки "Днепр".
Техник FPV-дронов с позывным "Бомба" рассказал журналистам о ходе операции: "Уничтожили опорник противника, успешно поразили бронемашину и блиндаж. Мы используем по бронированной и лёгкой технике кумулятивные боеприпасы, по опорникам — фугасные, по личному составу — осколочные заряды".
Он также отметил, что из-за значительного числа объектов армии ВСУ в Запорожской области техники ежедневно оснащают беспилотники для нанесения ударов по различным видам целей.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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