Военные операции на Украине продолжаются, и последние события на Запорожье стали свидетельством успешной атаки ВС России на опорный пункт ВС Украины. Известно, что 21 июня в 05:03 по местному времени МО России раскрыло детали операции, выполненной операторами дронов разведывательного батальона 19 дивизии группировки "Днепр".

Техник FPV-дронов с позывным "Бомба" рассказал журналистам о ходе операции: "Уничтожили опорник противника, успешно поразили бронемашину и блиндаж. Мы используем по бронированной и лёгкой технике кумулятивные боеприпасы, по опорникам — фугасные, по личному составу — осколочные заряды".

Он также отметил, что из-за значительного числа объектов армии ВСУ в Запорожской области техники ежедневно оснащают беспилотники для нанесения ударов по различным видам целей.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)