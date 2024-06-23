Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости разрешения вопроса о восстановлении прежнего объёма поставок вооружений из Америки в Израиль, которые были сокращены около четырёх месяцев назад. На еженедельном заседании правительства он отметил, что просил партнёров из Вашингтона ускорить поставки на самом высоком уровне, однако ситуация не изменилась.

"Около четырёх месяцев назад сократили поставки вооружений из США в Израиль. Мы просили ускорить поставки снова и снова, на всех уровнях, однако получали объяснения, но не добились изменения ситуации. Надеюсь, этот вопрос будет решён", — подчеркнул Нетаньяху.

Он также отметил, что в последние месяцы поставки вооружений из Америки происходили нерегулярно, а боеприпасы поступали случайными порциями. В своем выступлении премьер упомянул видео, в котором выразил недовольство сокращением поставок и призвал к их восстановлению.

Нетаньяху подчеркнул готовность выдержать личные нападки в связи с его позицией по вопросам безопасности Израиля и поставок вооружений для ЦАХАЛ.

"Моя задача как премьера Израиля в том, чтобы сделать всё, чтобы израильские бойцы получили оружие", — заключил он.

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