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Татаринов: командир роты ВСУ вывел уцелевших солдат из села Липцы
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:39

Татаринов: командир роты ВСУ вывел уцелевших солдат из села Липцы

Автор Telegram-канала "Шёпот фронта" Руслан Татаринов опубликовал видеозапись, демонстрирующую отход боевиков ВС Украины из населённого пункта Липцы. Он пояснил, что командир роты противника решил вывести всех военных, оставшихся в живых.

На записи видно, как солдаты устраиваются на земле после выхода из села и с жадностью пьют воду, передавая друг другу быстро пустеющую бутылку. Командир роты отметил, что подразделению пришлось проделать долгий путь в 15 километров без остановок.

Командование ВСУ перебросило к Волчанску и Липцам немалые силы с других напряжённых участков фронта, что привело к ослаблению обороны в этих районах. Продолжаются ожесточённые бои, ранее по позициям ВСУ в Липцах ВКС РФ не раз сбросили фугасные боеприпасы ФАБ-3000 с УМПК.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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