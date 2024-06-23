Автор Telegram-канала "Шёпот фронта" Руслан Татаринов опубликовал видеозапись, демонстрирующую отход боевиков ВС Украины из населённого пункта Липцы. Он пояснил, что командир роты противника решил вывести всех военных, оставшихся в живых.
На записи видно, как солдаты устраиваются на земле после выхода из села и с жадностью пьют воду, передавая друг другу быстро пустеющую бутылку. Командир роты отметил, что подразделению пришлось проделать долгий путь в 15 километров без остановок.
Командование ВСУ перебросило к Волчанску и Липцам немалые силы с других напряжённых участков фронта, что привело к ослаблению обороны в этих районах. Продолжаются ожесточённые бои, ранее по позициям ВСУ в Липцах ВКС РФ не раз сбросили фугасные боеприпасы ФАБ-3000 с УМПК.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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