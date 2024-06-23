Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД приготовиться к угрозам и обеспечить резервы, предупредив о предстоящем ухудшении ситуации в области безопасности в ЕС до конца 2024 года.

В воскресенье на церемонии в честь дня МВД Сербии, где были награждены лучшие сотрудники, Вучич заявил: "Живём в мире без безопасности, и невозможно с лёгкостью рассматривать события до конца года, а тем более строить планы. Мы должны хорошо подготовиться к любому возможному сценарию, и хорошо понимать происходящее в мире, в Европе".

Президент подчеркнул, что безопасность граждан в приоритете.

Вучич призвал население быть готовым к более тяжёлому периоду. Сербия не в плохом состоянии, но он в курсе того, что будет происходить в мире, и ситуация и в стране будет намного тяжелее, поэтому сербам важно подготовиться к этому периоду. Каждая пядь земли Сербии должна быть безопасна, отметил лидер.

Ранее Вучич выразил опасения относительно эскалации конфликта на Украине до глобального противостояния уже к осени 2024 года из-за непримиримых позиций сторон.

Фото: commons.wikimedia.org/Влада на Республика Северна Македонија (Creative Commons Attribution 4.0 International)