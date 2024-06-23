Президент Эстонии Алар Карис призвал к увеличению расходов на ОПК в соответствии с планами НАТО, пишет Postimees. В своём выступлении в Нарве он подчеркнул, что инвестиции в оборону Эстонии являются важным вкладом в защиту свободы страны. По данным издания, Карис отметил, что в Эстонии постоянно дислоцируются подразделения ядерных держав НАТО, включая Америку, Францию и Британию.
"Нельзя проигнорировать и оценку, по которой для закупки снарядов нам необходимы миллиарды. Особенно если потребность вытекает из оборонных планов НАТО", — цитирует газета заявление Кариса.
Президент также подчеркнул наличие у Эстонии оружия и боеприпасов, которые способны нанести ущерб "нападающему на Эстонию противнику в тылу". Ранее бывший глава МО Эстонии Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличить оборонные расходы угрозой со стороны Москвы, хотя и не представил доказательств. Экс-министр также обсудил новую оборонную концепцию Эстонии в эфире ERR, утверждая, что эстонские силы могут при определённых обстоятельствах атаковать войска в России.
Фото: commons.wikimedia.org/Metsavend (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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