Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
Deep State: ВС РФ подошли к дороге снабжения ВСУ в Угледаре
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:19

Deep State: ВС РФ подошли к дороге снабжения ВСУ в Угледаре

ВС России продвинулись на Угледарском направлении, контролируя около 3,5 квадратных км территории к югу от сёл Парасковиевка и Константиновка (не путать с городом Константиновка). ВСУ отмечают, что ситуация для них осложняется из-за приближения российских войск к дороге, соединяющей село Константиновка и Угледар.

По данным украинского паблика Deep State, явная цель этих действий — отрезать Угледар с севера. Российские войска направляют атаки на Водяное, одновременно стремясь перекрыть автомобильную дорогу. После перекрытия этой дороги украинская группировка в Угледаре окажется в крайне затруднительной ситуации, лишившись возможности осуществлять снабжение и ротацию по дорогам и оставаясь только на полях, которые также минируются ВСУ.

Ранее российские бойцы захватили контроль над несколькими квадратными километрами территории севернее Владимировки и приблизились к Угледару с востока. В случае успешного продвижения с севера, Угледар может оказаться в огневом мешке, аналогично ситуации, произошедшей с группировкой ВСУ в Работино, что в итоге позволило освободить этот населённый пункт.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Президент Сербии Вучич призвал МВД мобилизоваться к любому сценарию

Президент Сербии Вучич призвал МВД мобилизоваться к любому сценарию

Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД приготовиться к угрозам и обеспечить резервы, предупредив о предстоящем ухудшении ситуации в области безопасности в ЕС до конца 2024 года.

Читать полностью
Postimees: президент Эстонии Карис призвал нарастить расходы на ОПК по образцу НАТО

Postimees: президент Эстонии Карис призвал нарастить расходы на ОПК по образцу НАТО

Президент Эстонии Алар Карис призвал к увеличению расходов на ОПК в соответствии с планами НАТО, пишет Postimees.

Читать полностью

Общество

Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни

Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни

Особое меню идет только на пользу организму.

Читать полностью
Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Такой продукт может вызывать онкологию.

Читать полностью

Новости