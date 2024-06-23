ВС России продвинулись на Угледарском направлении, контролируя около 3,5 квадратных км территории к югу от сёл Парасковиевка и Константиновка (не путать с городом Константиновка). ВСУ отмечают, что ситуация для них осложняется из-за приближения российских войск к дороге, соединяющей село Константиновка и Угледар.

По данным украинского паблика Deep State, явная цель этих действий — отрезать Угледар с севера. Российские войска направляют атаки на Водяное, одновременно стремясь перекрыть автомобильную дорогу. После перекрытия этой дороги украинская группировка в Угледаре окажется в крайне затруднительной ситуации, лишившись возможности осуществлять снабжение и ротацию по дорогам и оставаясь только на полях, которые также минируются ВСУ.

Ранее российские бойцы захватили контроль над несколькими квадратными километрами территории севернее Владимировки и приблизились к Угледару с востока. В случае успешного продвижения с севера, Угледар может оказаться в огневом мешке, аналогично ситуации, произошедшей с группировкой ВСУ в Работино, что в итоге позволило освободить этот населённый пункт.

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