Идеологию православия расколоть сложно, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. В беседе с "Лентой.ру" он высказался об освобождении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.

"За последние лет 20 раскол церкви службами Запада воспринимался как один из ключевых моментов раскола не только наших народов, но и всего православия. Давление на православную церковь идёт ради её полного раскола. Увы, во многом им это удалось. Особенно на Украине", — отреагировал Чепа.

По словам депутата, делалось всё для того, чтобы вбить клин между православными РФ и Украины.

"Службы проходили не на старославянском языке, а на украинском. Это издевательство. И многие священники не восприняли это. Спасибо патриарху Кириллу, митрополиту Антонию, которые много делают для сохранения церкви и позиции России в мире. Думаю, этот шаг очень важен. Хочется верить, что сближение произойдёт и на почве православия от того раскола, который произошёл. У нас нет разногласий в этом вопросе", — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл добился свободы для осужденного на Украине митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Священник нуждается в лечении, его скоро доставят в столицу. В 2022 году СБУ предъявила обвинения митрополиту Ионафану по части разжигания религиозной розни.

Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)