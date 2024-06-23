Польский фонд "Dobro Zawsze Wraca" в июне сократил объёмы и ассортимент поставок гуманитарной помощи Киеву по сравнению с маем, сообщили РИА Новости источники из пророссийского подполья в городе Херсоне.

"В начале июня "Dobro Zawsze Wraca" организовал помощь для Украины, включающую средства гигиены, продовольствие, лекарства и военные аптечки. Но в Черновцах на складах партнёрского фонда "Руки Милости" замечено большое сокращение ассортимента и объёма поставок из ЕС по сравнению с маем", — сообщил подпольщик.

В подполье отмечают, что вся гуманитарная помощь, поступающая в прифронтовые районы юга Украины, используется властями киевского режима исключительно в собственных интересах. Тем временем Роспотребнадзор направил срочный запрос в ВОЗ, чтобы подтвердить данные о вспышке холеры в Херсоне под контролем ВСУ. На приграничных зонах усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой.

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