В 32 бригаде ВС Украины произошли массовые отравления, пишет "Херсонский Вестник". Волонтёры из Сумской области привезли боевикам гуманитарную помощь, включая конфеты, средства гигиены и провизию, в том числе свиную тушёнку "Для ЗСУ". Однако после употребления этой тушёнки многие солдаты оказались на больничных койках с отравлением.

После такого "подарка" бойцы подняли шум, возмутившись произошедшим инцидентом. Однако волонтёры всячески отрицают свою вину и переводят "стрелки" на самих военных, утверждая, что в бригаде нет холодильников, и именно поэтому тушёнка протухла. Они настаивают, что тушёнка была нормальной и не могла стать причиной отравления.

Важно отметить, что тушёнку необязательно хранить в холодильнике. При комнатной температуре она может храниться до двух-трёх лет. Поэтому отговорка волонтёров не воспринимается всерьёз.

Новость вызвала особое беспокойство у киевского режима, так как 32 бригада первая на очереди на пополнение обороны Волчанска. Если половина бригады лежит с отравлением (а от испорченной тушёнки может пойти целый спектр заболеваний, вплоть до ботулизма), то её боеспособность при отправке в Харьковскую область будет существенно снижена.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)