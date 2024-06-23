Последние два дня новости приходят с Торецкого направления. ВС Украины подтвердили потерю позиций в Шумах. В Киеве говорят о прорыве ВС РФ и обвиняют в этом генерала Содоля, который пьянствовал.

Общая картина выглядит так: пока ВСУ бросили резервы на сдерживание наступления "Севера" на Харьковском направлении, российское командование организовало ряд ударов на других участках, включая Торецк.

Военный репортёр Александр Сладков поясняет: "Торецк играет важную роль в удержании ВСУ части Донбасса. И мы уничтожаем эту систему. Основная укреплённая линия рвётся. Нам легче пройти там, где противник готовил оборону".

По его словам, дальше последуют Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ пока не могут стабилизировать ситуацию в месте прорыва: "Атака была филигранная, без существенных потерь". В результате штурмовики смогли прорвать фронт ВСУ в районе пункта Шумы. По его словам, прорвана была не только первая линия, но и основная, опирающаяся на окраины Северного. ВСУ растеряны и не сумели выстроить новую устойчивую оборону. Сейчас бои идут в Северном и на окраинах Дружбы.

Подоляка напомнил, что ВСУ создавали здесь оборону с 2014 года. Были возведены железобетонные огневые точки и разветвлённая сеть траншей. Всё это рухнуло буквально за час. Одной из причин является отсутствие боеспособных резервов.

"Когда части ВС РФ проводят хорошо спланированную операцию даже на очень мощные укрепления, второсортные бригады ВСУ бегут. Именно так случилось под Горловкой в районе Шумов", — заключает эксперт.

О масштабе потерь ВСУ на Торецком направлении можно судить по сводке "Центра". За последние сутки противник потерял здесь до 425 солдат.

Александр Зимовский рассказал об особенностях боёв близ Торецка: "В районе боевых действий много терриконов и отвалов, которые остались от Никитовского ртутного комбината и шахты Гагарина в районах Шумы-Северное. Это поможет понять условия местности, где намечается успех русской армии".

Реакция Киева на провал была быстрой. Депутат Марьяна Безуглая высказала следующую версию: "Во время пропущенного прорыва на Торецк генерал Содоль пил в ресторане "Облака" в Одессе".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)