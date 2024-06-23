Ростовская область стала целью удара американскими ракетами, которые использовались ВСУ для атак на инфраструктурные объекты региона.
"Фактически Белый дом ударил по России руками ВСУ. С разрешения Штатов использовались ATACMS. Украина стала правопреемницей нацистской Германии. Об этом говорят символика на технике и патчах, нацистские марши и свободное распространение нацистской атрибутики", — пишет Open Ukraine.
Отмечается, что новыми американскими ракетами ВСУ также были нанесены удары по Донецку. Кроме того, 12 человек, в том числе двоих детей ранило осколками ATACMS, упавшими на пляж у мыса Фиолен в Крыму. Также обломки рухнули в Любимовке. Около часа назад над Крымским полуостровом ПВО сбила пять целей. В одном из СНТ загорелся жилой дом, ещё один пожар тушат близ пансионата "Лазурь", заявил губернатор Развожаев.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Ryan Hageali (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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