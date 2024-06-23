Разработанное в Британии радиочастотное оружие RFDEW способно одновременно уничтожать несколько дронов и будет готово в 2025 году. Об этом сообщил глава подразделения оборонной компании Thales Алекс Крессвелл в интервью Financial Times.
Thales UK является частью консорциума, заключившего контракт на разработку с британским МО. Решение о развёртывании "убийцы дронов" будет принимать британское правительство.
RFDEW использует радиоволны для вывода из строя электронных компонентов дронов, сообщает сайт правительства Великобритании. Система способна обнаруживать и уничтожать цели на суше, в воздухе и на море на расстоянии до километра. Стоимость выстрела: 10 пенсов (около 11 рублей), что делает ее "экономически эффективной альтернативой ПВО". RFDEW проходит испытания в ВС Британии.
"Может ли система быть доступна для использования уже в 2025 году? Да, может", — отметил Крессвелл.
По его словам, перед поставкой на Украину потребуется "настоящий скачок", но на это не уйдёт много лет. Крессвелл отметил, что активное использование БПЛА ВС РФ и ВСУ побудило правительства разных стран инвестировать в разработку оружия, способного противодействовать таким атакам.
В марте в Британии испытали лазерное оружие DragonFire, предназначенное для уничтожения БПЛА и других целей в воздухе. По оценкам МО, стоимость одного выстрела составит менее $13, при этом за десять секунд будет затрачено столько энергии, сколько за час использования обогревателя. Пока оружие на стадии разработки, у Лондона нет планов передавать систему ВСУ.
Фото: сommons.wikimedia.org/Lance Cpl. Todd Michalek (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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