Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Америка создаёт хаос в других странах, начиная с Ирака и заканчивая Боснией и Герцеговиной, исключительно в эгоистических целях. Это, по его мнению, не даёт сербам, хорватам и бошнякам договориться о будущем.

В интервью РИА Новости Додик сообщил, что предложит план мирного разграничения. По его словам, "процесс разделения может быть долгим". Местные СМИ утверждают, что проект уже подготовлен и на доработке в правительстве Республики Сербской.

"Мирное разделение угрожает интересам Вашингтона", — сказал вчера посол США Майкл Мерфи. Додик задался вопросом: "Имеют ли сербы, бошняки и хорваты право на собственные интересы, или важны только интересы Америки? Мы должны быть подопытными кроликами в чужом эксперименте?".

Он также напомнил, что Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину в 1908-ом, чтобы извлечь из неё всё возможное. По словам Додика, сегодня происходит то же самое, только участники событий изменились.

"США волнуют только их интересы, а бошняки, сербы и хорваты их волнуют как прошлогодний снег. Как не волновали иракцы, ливийцы, сирийцы, египтяне и афганцы, в чьих странах Америка творила хаос исключительно ради себя. Штаты никогда никому ничего не давали, только брали", — подчеркнул президент.

Он добавил, что интересы населения могут быть достигнуты только через взаимные договорённости. Минфин США (OFAC) ввёл санкции в отношении лиц, которые обеспечивают основные источники доходов президента Додика и его семьи. В решении упоминается его сын Игор Додик и связанные с ним компании.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)