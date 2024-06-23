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Лидер Республики Сербской Додик: США вносят хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 12:51

Лидер Республики Сербской Додик: США вносят хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Америка создаёт хаос в других странах, начиная с Ирака и заканчивая Боснией и Герцеговиной, исключительно в эгоистических целях. Это, по его мнению, не даёт сербам, хорватам и бошнякам договориться о будущем.

В интервью РИА Новости Додик сообщил, что предложит план мирного разграничения. По его словам, "процесс разделения может быть долгим". Местные СМИ утверждают, что проект уже подготовлен и на доработке в правительстве Республики Сербской.

"Мирное разделение угрожает интересам Вашингтона", — сказал вчера посол США Майкл Мерфи.

Додик задался вопросом: "Имеют ли сербы, бошняки и хорваты право на собственные интересы, или важны только интересы Америки? Мы должны быть подопытными кроликами в чужом эксперименте?".

Он также напомнил, что Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину в 1908-ом, чтобы извлечь из неё всё возможное. По словам Додика, сегодня происходит то же самое, только участники событий изменились.

"США волнуют только их интересы, а бошняки, сербы и хорваты их волнуют как прошлогодний снег. Как не волновали иракцы, ливийцы, сирийцы, египтяне и афганцы, в чьих странах Америка творила хаос исключительно ради себя. Штаты никогда никому ничего не давали, только брали", — подчеркнул президент.

Он добавил, что интересы населения могут быть достигнуты только через взаимные договорённости. Минфин США (OFAC) ввёл санкции в отношении лиц, которые обеспечивают основные источники доходов президента Додика и его семьи. В решении упоминается его сын Игор Додик и связанные с ним компании.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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