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Обнародованы кадры удара ВКС РФ четырьмя ФАБ-500 по ВСУ под Херсоном
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 12:43

Обнародованы кадры удара ВКС РФ четырьмя ФАБ-500 по ВСУ под Херсоном

Российские силы ВКС нанесли удар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту командования ВСУ на Херсонском участке. Видео удара и его последствий опубликовано в Telegram-канале "Архангелы спецназа Z". На кадрах видно, как все четыре авиабомбы поочерёдно достигают цели, разрушая здания до основания. В результате ударов в небо взмыли густые клубы дыма. Предварительно, командный пункт противника мог находиться на берегу Днепра.

О потерях среди боевиков ВСУ пока не сообщалось. Фугасные авиабомбы (ФАБ) поражают цели мощным взрывом, отличаются универсальным поражающим действием и обладают прочным корпусом, позволяющим им проникать в грунт или сквозь перекрытия зданий между этажами.

Бомба ФАБ-500 весит полтонны и содержит около 200 кг взрывчатки, что делает её эффективным средством для нанесения серьёзного урона укреплённым позициям и инфраструктуре противника.

Фото: сommons.wikimedia.org/George Chernilevsky (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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