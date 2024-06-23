Российские силы ВКС нанесли удар четырьмя бомбами ФАБ-500 по пункту командования ВСУ на Херсонском участке. Видео удара и его последствий опубликовано в Telegram-канале "Архангелы спецназа Z". На кадрах видно, как все четыре авиабомбы поочерёдно достигают цели, разрушая здания до основания. В результате ударов в небо взмыли густые клубы дыма. Предварительно, командный пункт противника мог находиться на берегу Днепра.
О потерях среди боевиков ВСУ пока не сообщалось. Фугасные авиабомбы (ФАБ) поражают цели мощным взрывом, отличаются универсальным поражающим действием и обладают прочным корпусом, позволяющим им проникать в грунт или сквозь перекрытия зданий между этажами.
Бомба ФАБ-500 весит полтонны и содержит около 200 кг взрывчатки, что делает её эффективным средством для нанесения серьёзного урона укреплённым позициям и инфраструктуре противника.
Фото: сommons.wikimedia.org/George Chernilevsky (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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