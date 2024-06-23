Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки выразил тревогу по поводу усиливающегося напряжения в регионе, вызванного стремлением Японии нарастить военную мощь. Эти слова прозвучали на траурной церемонии по случаю 79 годовщины окончания битвы за Окинаву во время Второй мировой войны.

"Быстрое развёртывание Сил самообороны вызывает у жителей чувство тревоги. Усиление потенциала сдерживания при наращивании военной мощи повышает напряжённость в регионе, учитывая противостояние США и КРН, усиление Китая, а также проблемы с Тайванем и Корейским полуостровом", — заявил Тамаки на мероприятии в Парке мира в Итомане.

Губернатор отметил, что Окинава продолжает испытывать массу проблем из-за американских военных баз, в том числе несчастные случаи, связанные с солдатами США, а также экологические проблемы, вызванные работой этих баз.

Японский премьер Фумио Кисида подчеркнул, что народ Окинавы несёт тяжёлое бремя из-за баз ВС США.

"Правительство серьёзно на это смотрит, и мы сделаем всё возможное, чтобы уменьшить ваше бремя", — добавил он.

В 2022-ом Япония утвердила обновлённую стратегию нацбезопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов до 2% ВВП по образцу НАТО. Оборонные ассигнования увеличатся до $55,6 млрд, что на 16,5% больше, чем в 2024 году. Эти средства потратят на дальнобойные ракеты японского производства ради укрепления контратакующего потенциала, а также на разработку истребителя совместно с Лондоном и Италией.

Во время боёв за Окинаву японская армия потеряла более 94 000 солдат и офицеров, а около 100 000 жителей, каждый четвёртый, погибли. Многие были мобилизованы или стали жертвами бомбардировок. Американские войска потеряли 12 500 человек, что стало самыми крупными потерями с обеих сторон за тихоокеанскую кампанию Второй мировой.

Битва за Окинаву продолжалась 82 дня, несмотря на многократное превосходство ВС США в живой силе и огневой мощи. В итоге в Итомане командующий гарнизоном Японии генерал Мицуру Усидзима совершил ритуальное самоубийство с большинством штаба. Сопротивление продолжалось до сентября, когда японские отряды узнали о капитуляции и сложили оружие.

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