Telegram-канал военлёта Fighterbomber опубликовал кадры третьего применения сверхтяжёлой бомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ. Местоположение на этот раз не уточняется.
Вероятно, это уже третье применение ФАБ-3000 М-54. Впервые эта авиабомба была использована 20 июня, когда удар был нанесён по позициям ВСУ в Липцах. Далее появились кадры второго удара по Липцам и информация о Часов Яре, но подтверждений из других источников не поступало.
Основным поражающим действием ФАБов является мощный фугасный взрыв. Эти бомбы проникают в грунт и сквозь межэтажные перекрытия сооружений. ФАБ-3000 весит более трёх тонн и содержит не менее 1,2 тонны взрывчатки. Пресса Запада назвала её "супербомбой", которую ПВО Украины не способна перехватить, учитывая УМПК. Эксперты считают, что трёхтонную авиабомбу можно использовать для штурма особо укреплённых районов ВСУ.
"На видео видно, что мощность ФАБ-3000 незначительно больше ФАБ-1500. Это было основной причиной сворачивания производства. Судя по глубине воронки, бомба установлена на "мгновенный взрыв", и энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие. Век УМПК с дешёвой спутниковой системой наведения заканчивается, побеждает РЭБ. Возможно, какое-то время точность компенсируется мощностью и количеством бомб в залпе, но... Пилить на УМПК с чугунием лазеры бессмысленно, проще и дешевле ракеты. На смену УМПК сумеречные гении уже пилят новые вундервафли. И нести их будет авиабоец СВО — Су-34", — прокомментировал предыдущий удар Fighterbomber.
Фото: commons.wikimedia.org/Ministerstwo Obrony Rossijskoj Federazii (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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