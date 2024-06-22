После голубей на балконе остаются помёт и пух. Кроме того, эти птицы являются переносчиками болезней. Портал Rsute рассказал, как можно отвадить пернатых от вашего балкона.

Голуби не любят вспышки света и громкие звуки, поэтому их можно отпугнуть хлопками или свистками. Развесьте по периметру балкона фольгу или компакт-диски, которые создают блики. Также помогают звуки, например, от колокольчика. Для отпугивания птиц можно использовать воду, распыляя её из пульверизатора.

Голуби не переносят резкие ароматы, поэтому использование пряных и жгучих специй создаст неблагоприятные для них условия на вашем балконе. При регулярном применении этого метода птицы больше не будут обустраиваться на вашей территории.

Кроме того, существуют специальные отпугиватели в виде лент и планок с шипами или спицами. Эти приспособления не травмоопасны для голубей, но создают им некомфортные условия. Также можно обработать поверхность балкона сахарным сиропом или клеем, что не понравится пернатым, так как их лапы будут прилипать.

Фото: commons.wikimedia.org/Luc Viatour (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)