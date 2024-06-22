Российские исследователи из МФТИ разработали новый подход, значительно улучшающий способность чатботов предсказывать намерения пользователей. Об этом сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.

"Исследователи предложили инновационный подход к диалоговым системам, основанный на автоматическом построении сценарных графов и предсказании намерений. Этот метод улучшает точность предсказаний и решает проблему с большими языковыми моделями — прозрачностью генерируемых ответов", — говорится в сообщении.

Подход был разработан Дарьей Леднёвой и её коллегой Денисом Кузнецовым. В его основе лежат графы — математические структуры из связанных друг с другом узлов и рёбер. В этом контексте узлы представляют намерения пользователей, а рёбра — переходы между ними. Применение графов осложнялось необходимостью ручного определения намерений и разметки данных.

"Одной из проблем с графами является отсутствие разметки данных для их построения. Однако наш алгоритм автоматически группирует высказывания на основе диалогового корпуса, определяя намерения", — пояснила Леднёва.

Этот подход был сравнен с системами машинного обучения на различных типах трансформеров, таких как RoBERTa или ConveRT, а также с другими алгоритмами вне нейросетей. Тесты показали, что графы позволяют точнее предсказывать намерения участников чата.

Ученые надеются, что их разработка сделает чатботы эффективнее и удобнее, особенно в узких предметных областях. Применение графового подхода также обещает снизить затраты на вычислительные ресурсы и энергию.

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