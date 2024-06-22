Российские исследователи из МФТИ разработали новый подход, значительно улучшающий способность чатботов предсказывать намерения пользователей. Об этом сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.
"Исследователи предложили инновационный подход к диалоговым системам, основанный на автоматическом построении сценарных графов и предсказании намерений. Этот метод улучшает точность предсказаний и решает проблему с большими языковыми моделями — прозрачностью генерируемых ответов", — говорится в сообщении.
Подход был разработан Дарьей Леднёвой и её коллегой Денисом Кузнецовым. В его основе лежат графы — математические структуры из связанных друг с другом узлов и рёбер. В этом контексте узлы представляют намерения пользователей, а рёбра — переходы между ними. Применение графов осложнялось необходимостью ручного определения намерений и разметки данных.
"Одной из проблем с графами является отсутствие разметки данных для их построения. Однако наш алгоритм автоматически группирует высказывания на основе диалогового корпуса, определяя намерения", — пояснила Леднёва.
Этот подход был сравнен с системами машинного обучения на различных типах трансформеров, таких как RoBERTa или ConveRT, а также с другими алгоритмами вне нейросетей. Тесты показали, что графы позволяют точнее предсказывать намерения участников чата.
Ученые надеются, что их разработка сделает чатботы эффективнее и удобнее, особенно в узких предметных областях. Применение графового подхода также обещает снизить затраты на вычислительные ресурсы и энергию.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
Генерал ВС США Феррари заявил о необходимости подготовиться к войне с КНР
Штаты должны начать подготовку к войне с Поднебесной и избавиться от зависимости ОПК от Пекина, заявил генерал США Джон Феррари в интервью Daily Mail. Уже сейчас необходимо готовить цепочки поставок к войне, подчеркнул военный.
CSIS: КНР способна усмирить Тайвань карантином без выстрелов
Китайские солдаты могут захватить Тайвань, не прибегая к войне и просто объявив о проведении правоохранительной операции вокруг острова, что приведёт к экономической блокаде, сообщает CNN со ссылкой на Центр стратегических исследований CSIS.
Rsute: Пряные специи отпугивают голубей с балкона
После голубей на балконе остаются помёт и пух. Кроме того, эти птицы являются переносчиками болезней. Портал Rsute рассказал, как можно отвадить пернатых от вашего балкона.
Врач Поздняков: холеру можно перепутать с кишечными инфекциями
Инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что холеру можно перепутать с другими кишечными инфекциями из-за схожести симптомов, таких как рвота, диарея и повышенная температура.