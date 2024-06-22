Атаки украинских боевиков на город Энергодар приобрели систематический характер, сообщил журналистам РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти города проинформировали о нападениях на подстанции, снабжающие Энергодар электроэнергией, одна из которых была полностью выведена из строя.
"Мы понимаем, что ВСУ в любой момент нанесут непоправимый ущерб инфраструктуре города, поскольку обстрелы уже фактически носят системный характер. Бьют дронами и артиллерией. Но мы пытаемся в короткий срок устранять последствия обстрелов", — отметил Сеновоз.
Эдуард Сеновоз подчеркнул, что местные власти прилагают все усилия для быстрого устранения последствий атак противника, несмотря на угрозу дальнейших повреждений.
Фото: commons.wikimedia.org/DENAMAX (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Генерал ВС США Феррари заявил о необходимости подготовиться к войне с КНР
Штаты должны начать подготовку к войне с Поднебесной и избавиться от зависимости ОПК от Пекина, заявил генерал США Джон Феррари в интервью Daily Mail. Уже сейчас необходимо готовить цепочки поставок к войне, подчеркнул военный.
CSIS: КНР способна усмирить Тайвань карантином без выстрелов
Китайские солдаты могут захватить Тайвань, не прибегая к войне и просто объявив о проведении правоохранительной операции вокруг острова, что приведёт к экономической блокаде, сообщает CNN со ссылкой на Центр стратегических исследований CSIS.
Rsute: Пряные специи отпугивают голубей с балкона
После голубей на балконе остаются помёт и пух. Кроме того, эти птицы являются переносчиками болезней. Портал Rsute рассказал, как можно отвадить пернатых от вашего балкона.
Учёные МФТИ улучшили способность нейросетей предугадывать цели пользователей
Российские исследователи из МФТИ разработали новый подход, значительно улучшающий способность чатботов предсказывать намерения пользователей. Об этом сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.