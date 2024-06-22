Атаки украинских боевиков на город Энергодар приобрели систематический характер, сообщил журналистам РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти города проинформировали о нападениях на подстанции, снабжающие Энергодар электроэнергией, одна из которых была полностью выведена из строя.

"Мы понимаем, что ВСУ в любой момент нанесут непоправимый ущерб инфраструктуре города, поскольку обстрелы уже фактически носят системный характер. Бьют дронами и артиллерией. Но мы пытаемся в короткий срок устранять последствия обстрелов", — отметил Сеновоз.

Эдуард Сеновоз подчеркнул, что местные власти прилагают все усилия для быстрого устранения последствий атак противника, несмотря на угрозу дальнейших повреждений.

Фото: commons.wikimedia.org/DENAMAX (Creative Commons Attribution 4.0 International)