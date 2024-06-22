Бойцы воинской части № 29596 на Запорожском направлении подготовили музейную экспозицию в честь Дня памяти и скорби. Об этом журналистам РИА Новости сообщил замкомандира батальона "Музей".

"У нас организован музей. Он посвящён истории Башкирии и подвигу мотострелкового батальона. Наши солдаты приносят трофеи и артефакты, найденные в зоне ответственности батальона", — рассказал заместитель командира.

Экспозиция музея включает не только архивные фото и информационные стенды, но и артефакты времён ВОВ. Среди них — каска немца, штык, предметы обмундирования и амуниции германских войск и Красной армии. Кроме того, коллекция музея пополняется трофеями, добытыми разведчиками подразделения: флагами, наградами и шевронами ВСУ. На позициях одного из подразделений также была организована выставка плакатов времён ВОВ.

Замком полка прокомментировал это событие: "В коридоре между блиндажами создана выставка, предоставленная Музеем боевой славы Башкортостана. Это плакаты времён ВОВ. В этих материалах представлены характер и концепция эпохи".

Имам батальона рассказал журналистам, что в мечети, построенной силами бойцов подразделения у линии обороны, 22 июня пройдёт намаз в память о погибших воинах Красной армии. Помимо этого, состоится панихида в часовне неподалеку. Бойцы и командиры подразделений отметили, что строительство часовен, мечетей, организация музея стали возможны благодаря поддержке комбата "Адвоката".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)