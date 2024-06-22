Бойцы воинской части № 29596 на Запорожском направлении подготовили музейную экспозицию в честь Дня памяти и скорби. Об этом журналистам РИА Новости сообщил замкомандира батальона "Музей".
"У нас организован музей. Он посвящён истории Башкирии и подвигу мотострелкового батальона. Наши солдаты приносят трофеи и артефакты, найденные в зоне ответственности батальона", — рассказал заместитель командира.
Экспозиция музея включает не только архивные фото и информационные стенды, но и артефакты времён ВОВ. Среди них — каска немца, штык, предметы обмундирования и амуниции германских войск и Красной армии. Кроме того, коллекция музея пополняется трофеями, добытыми разведчиками подразделения: флагами, наградами и шевронами ВСУ. На позициях одного из подразделений также была организована выставка плакатов времён ВОВ.
Замком полка прокомментировал это событие: "В коридоре между блиндажами создана выставка, предоставленная Музеем боевой славы Башкортостана. Это плакаты времён ВОВ. В этих материалах представлены характер и концепция эпохи".
Имам батальона рассказал журналистам, что в мечети, построенной силами бойцов подразделения у линии обороны, 22 июня пройдёт намаз в память о погибших воинах Красной армии. Помимо этого, состоится панихида в часовне неподалеку. Бойцы и командиры подразделений отметили, что строительство часовен, мечетей, организация музея стали возможны благодаря поддержке комбата "Адвоката".
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Генерал ВС США Феррари заявил о необходимости подготовиться к войне с КНР
Штаты должны начать подготовку к войне с Поднебесной и избавиться от зависимости ОПК от Пекина, заявил генерал США Джон Феррари в интервью Daily Mail. Уже сейчас необходимо готовить цепочки поставок к войне, подчеркнул военный.
CSIS: КНР способна усмирить Тайвань карантином без выстрелов
Китайские солдаты могут захватить Тайвань, не прибегая к войне и просто объявив о проведении правоохранительной операции вокруг острова, что приведёт к экономической блокаде, сообщает CNN со ссылкой на Центр стратегических исследований CSIS.
Rsute: Пряные специи отпугивают голубей с балкона
После голубей на балконе остаются помёт и пух. Кроме того, эти птицы являются переносчиками болезней. Портал Rsute рассказал, как можно отвадить пернатых от вашего балкона.
Учёные МФТИ улучшили способность нейросетей предугадывать цели пользователей
Российские исследователи из МФТИ разработали новый подход, значительно улучшающий способность чатботов предсказывать намерения пользователей. Об этом сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.