Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал статью о возможной продаже Белградом оружия ВСУ через третьи страны, назвав это недружественным шагом. В разговоре с "Лентой.ру" он отметил необходимость проверки данных.

"Информация нуждается в проверке. Если сербы знали, что через третьи страны вооружение поступает на Украину, это недружественный шаг", — заявил Джабаров.

Он также добавил, что это была бы ошибка сербских властей — поставлять оружие Украине, поскольку подобные действия могут усилить конфликт. Сенатор напомнил, что президент Вучич недавно говорил о приближении Третьей мировой и выразил опасения, что такие продажи ускорят её начало.

Джабаров также допустил, что эти данные могут распространяться намеренно: "Надо проверять, информация может специально вбрасываться третьими странами, сталкивая РФ и Сербию".

По данным Financial Times, Украина получила оружие на 800 млн евро из Сербии через третьи страны. Президент Вучич заявил, что Белград действительно продал оружие на указанную сумму, но не поставлял его Москве или Киеву напрямую.

"У нас было много контрактов с США, Испанией, Чехией и другими странами. Что они в итоге с этим сделают — их дело", — сказал Вучич.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)