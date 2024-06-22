Украинский политолог Вадим Карасёв прокомментировал первое боевое применение ВС РФ фугасной авиабомбы ФАБ-3000 М-54, произошедшее под Липцами на Харьковщине. По мнению Карасёва, наличие столь мощного оружия в арсенале России значительно снижает актуальность ядерной доктрины.
"Сегодня уже существует пример удара по позициям ВСУ трёхтонными ФАБами. Поражающий эффект этих авиабомб чуть меньше поражающего эффекта тактического ядерного оружия", — заявил Карасев.
Политолог подчеркнул, что вместе со снарядами ВС РФ, ствольной артиллерией, крылатыми и баллистическими ракетами такие авиабомбы "делают неактуальными речи о ядерной доктрине". ВКС России уже второй раз за сутки ударили ФАБ-3000 по Липцам. Сообщается, что на месте ликвидированы до 70 боевиков ВСУ.
"На раскадровке чётко виден подлёт авиабомбы к расположению противника. Не попал снаряд в само здание, однако в левом крыле прилёт запомнят надолго. Если будет, чем", — прокомментировал второй удар военкор Коц.
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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