Штаты должны начать подготовку к войне с Поднебесной и избавиться от зависимости ОПК от Пекина, заявил генерал США Джон Феррари в интервью Daily Mail. Уже сейчас необходимо готовить цепочки поставок к войне, подчеркнул военный.

Генерал пояснил, что Китай сильно проник в ОПК США, поставляя критически важные технологии и сырьё, которые используются в производстве всего — от ракет до самолётов. По его мнению, в случае конфликта Поднебесная подорвёт обороноспособность Америки, просто прекратив поставки.

"Если бы мы воевали с Китаем, и он прекратил бы поставлять комплектующие, мы бы не смогли производить истребители и вооружение", — заявил Феррари.

Он отметил, что Штаты не могут быстро решить эту проблему из-за отсутствия производственных мощностей. По его оценкам, для достижения независимости американской ОПК от Китая потребуется до 15 лет. Генерал также подчеркнул важность стратегического планирования для обеспечения устойчивости и независимости ВПК США.

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