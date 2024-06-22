Китайские солдаты могут захватить Тайвань, не прибегая к войне и просто объявив о проведении правоохранительной операции вокруг острова, что приведёт к экономической блокаде, сообщает CNN со ссылкой на Центр стратегических исследований CSIS.

В последние годы опасения по поводу вторжения Поднебесной на Тайвань усилились, особенно на фоне учений НОАК у берегов и отказа Пекина осудить СВО. Аналитики CSIS долго рассматривали два сценария установления контроля КНР над Тайванем: силовую операцию и блокаду. Однако теперь описан третий путь — "карантин". Береговая охрана Пекина может перекрыть доступ к портам Тайваня, что приведёт к остановке поставок провизии и всей экономической деятельности острова.

"Карантин является правоохранительной операцией в пределах района, в то время как блокада носит военный характер", — говорится в докладе.

Эта тактика уже проявляется в действиях береговой охраны в Южно-Китайском море, где корабли КНР сталкиваются с катерами ВМС Филиппин. Экономическое запугивание Пекином может привести к серьёзным последствиям для Тайваня. Объявление "карантина" не будет считаться войной, что поставит Белый дом в затруднительное положение. Если американские корабли и самолёты вмешаются, США будут инициаторами военных действий.

Китайская береговая охрана насчитывает 150 больших и 400 малых судов, являясь крупнейшими морскими правоохранительными силами в мире. Также в состав служб входят сотни судов Агентства морской безопасности.

Карантинные меры могут оказаться эффективными из-за нежелания больших компаний рисковать конфискацией активов. Ограниченные действия по обыску и/или конфискации повлияют на перелёты на Тайвань.

Аналитики CSIS считают, что карантин позволит Китаю завершить операцию после достижения целей. МО Китая уже предупреждало Тайвань об опасности стремления к независимости. На оборонном саммите в Сингапуре Донг Цзюнь заявил, что поддержка независимости Тайваня приведет к его "самоуничтожению".

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