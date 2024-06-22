Издание Intercept сообщило, что Штаты предоставляли помощь запрещённому в РФ украинскому нацбату "Азов"* в 2023 году, несмотря на действовавший запрет. Фото батальона указывают на получение помощи ещё в декабре прошлого года. На одном из снимков командир "Азова"* демонстрирует сертификат о военной подготовке под эгидой командования спецназа ВС США в Европе, а рядом с ним человек в американской форме.

Другая фотография показывает группу людей с флагом США и людей с символикой "Азова"*. Эти снимки вызывают сомнения относительно соблюдения запрета.

"Фото, опубликованное подразделением, указывает, что Америка предоставляла помощь в декабре 2023 года", — говорится в публикации.

Сомнения в исполнении запрета также выразили бывшие представители органов власти Штатов. Один из них отметил, что из-за реорганизаций и официального статуса "Азова"* Госдепу следовало лучше объяснять свои решения.

На прошлой неделе Washington Post сообщила со ссылкой на Госдеп, что запрет на поставки оружия "Азову"* был снят. По данным прессы, это формирование прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи, запрещающего оказание военной поддержки подразделениям, уличённым в нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли свидетельств. Представитель власти отказался пояснить, когда именно был снят запрет и получал ли "Азов"* американское оружие.

Запрет на помощь "Азову"* был введён из-за нацистской идеологии. Однако Washington Post цитировал источник в Госдепе, который признавал, что он не имел эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда отметил, что запрет не действует после того, как боевиков "Азова"* интегрировали в ВСУ и Нацгвардию Украины, а также создали из нацбата отдельные формирования.

"Азов"* признан в РФ террористической организацией и запрещён.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)