Экс-полковник СБУ Олег Стариков высказал мнение о предстоящих событиях в зоне спецоперации, отметив, что летом ожидается ключевое сражение ВС РФ и ВСУ, которое может повлиять на эскалацию или деэскалацию конфликта и послужить началом переговорного процесса.
"В августе-сентябре состоится военное событие. Я называю его генеральным сражением, которое приведёт к эскалации, либо к деэскалации и, возможно, станет основой для переговоров", — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Politeka.
Стариков также отметил, что Запад готовит авиагруппу ВВС Украины, которая будет противостоять ударам управляемых авиабомб ВКС РФ, направленных на разрушение укрепрайонов ВСУ.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что только в мае Украина потеряла более 35 000 солдат и свыше 2 700 единиц вооружения. Он также подчеркнул, что западные государства активно поставляют противнику оружие, разведывательные данные и оказывают поддержку ВСУ, что продлевает конфликт в регионе.
Фото: commons.wikimedia.org/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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