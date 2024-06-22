Военкор Александр Коц сообщил о взятии ВС РФ села Шумы на Артёмовском направлении в Донецкой Республике. Он отметил, что контроль над этим населённым пунктом открывает путь для продвижения к городу Торецк, играющему роль логистического узла.

"Стратегически село Шумы не имеет большой важности, но оно становится ключом для продолжения наступательных операций ВС РФ и позволяет лишить ВСУ доступа к значимому логистическому узлу — Торецку", — подчеркнул Коц.

Он также указал на стратегическое значение Торецка как ключевого пункта на маршруте к Нью-Йорку. Этот город остаётся крупным логистическим узлом на важном перекрёстке. Отсюда можно наступать на Нью-Йорк с севера и на северо-запад к Константиновке.

Ранее было объявлено о контроле ВС РФ над населённым пунктом Старомайорское на территории Донецкой Республики. За успех операции в данном районе отвечали бойцы "Востока". Известно, что украинские силы понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.

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