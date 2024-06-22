Военкор Александр Коц сообщил о взятии ВС РФ села Шумы на Артёмовском направлении в Донецкой Республике. Он отметил, что контроль над этим населённым пунктом открывает путь для продвижения к городу Торецк, играющему роль логистического узла.
"Стратегически село Шумы не имеет большой важности, но оно становится ключом для продолжения наступательных операций ВС РФ и позволяет лишить ВСУ доступа к значимому логистическому узлу — Торецку", — подчеркнул Коц.
Он также указал на стратегическое значение Торецка как ключевого пункта на маршруте к Нью-Йорку. Этот город остаётся крупным логистическим узлом на важном перекрёстке. Отсюда можно наступать на Нью-Йорк с севера и на северо-запад к Константиновке.
Ранее было объявлено о контроле ВС РФ над населённым пунктом Старомайорское на территории Донецкой Республики. За успех операции в данном районе отвечали бойцы "Востока". Известно, что украинские силы понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.
Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Генерал ВС США Феррари заявил о необходимости подготовиться к войне с КНР
Штаты должны начать подготовку к войне с Поднебесной и избавиться от зависимости ОПК от Пекина, заявил генерал США Джон Феррари в интервью Daily Mail. Уже сейчас необходимо готовить цепочки поставок к войне, подчеркнул военный.
CSIS: КНР способна усмирить Тайвань карантином без выстрелов
Китайские солдаты могут захватить Тайвань, не прибегая к войне и просто объявив о проведении правоохранительной операции вокруг острова, что приведёт к экономической блокаде, сообщает CNN со ссылкой на Центр стратегических исследований CSIS.
Врач Поздняков: холеру можно перепутать с кишечными инфекциями
Инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что холеру можно перепутать с другими кишечными инфекциями из-за схожести симптомов, таких как рвота, диарея и повышенная температура.
В Лондоне интегрировали технологии виртуальной реальности с МРТ
Исследователи из Королевского колледжа Лондона интегрировали технологии виртуальной реальности с магнитно-резонансной томографией (МРТ), чтобы улучшить точность диагностических процедур у детей.