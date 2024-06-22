Из-за сложной ситуации в сфере энергетики украинские власти вынуждены отключать критическую инфраструктуру в Запорожской области, сообщил глава администрации Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

"Мы вводим ограничения даже в критической инфраструктуре. Сегодня в Запорожье 2/3 уличного освещения отключено, 30% достаточно, чтобы решать вопрос с безопасностью. Во всех больницах стоят генераторы. Административные здания меньше 100 КВт переходят на генераторы, чтобы экономить свет для потребителей", — отметил Федоров.

Он подчеркнул, что водоснабжение и газоснабжение функционируют в полном объеме. С марта 2023 года украинские власти сообщили о разрушении ряда объектов энергетической инфраструктуры, включая ДнепроГЭС, ТЭЦ-5, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. Под удары попали также Каневская и Днестровская ГЭС. Зеленский 11 июня заявил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и 1/3 гидрогенерации. В "Укрэнерго" предупреждали, что к зиме удастся восстановить работу нескольких повреждённых энергоблоков.

МО России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о "групповом ударе" сегодня: высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Президент Путин отмечал, что Россия воздерживалась от ударов по энергообъектам на Украине зимой по гуманитарным соображениям, но вынуждена отвечать на атаки по энергообъектам России.

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