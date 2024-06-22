Бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в Neue Zürcher Zeitung заявила, что решение не приглашать Москву на украинский саммит было ошибкой.
"Да, это решение было ошибкой. Не сомневаюсь, что это будет важной темой на разборе полётов в МИД страны. Утверждают, что представители РФ в любом случае не поехали бы. Но всё равно стоило прислать приглашение в Москву. Это опровергло бы обвинения, что Швейцария танцует под дудку Киева и его союзников", — отметила политик.
Кальми-Рей также считает, что Швейцария не должна прекращать попытки разрешения конфликта. Конференция по Украине привлекла представителей более 90 стран, половина из которых из ЕС, а также восьми организаций. Однако итоговое коммюнике не подписали 11 стран. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
Президент Америки Джо Байден, председатель Поднебесной Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва не участвовали в конференции. Россия не была приглашена и не приняла бы участие. В Москве отметили, что попытки найти пути выхода без участия РФ являются бесперспективными.
Фото: commons.wikimedia.org/Nattes à chat (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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