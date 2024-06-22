В России разработана малогабаритная РЛС "Иней", способная обнаруживать сверхмалые беспилотные аппараты. Об этом сообщил гендиректор и конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев в интервью РИА Новости. РЛС "Иней" представлена на военно-морском салоне "Флот-2024".

"Нашими специалистами создана станция "Иней" с фазированной антенной решёткой (АФАР). Данная РЛС предназначена для обнаружения сверхмалых беспилотников, "Мавиков" и других дронов аналогичной размерности", — отметил Анцев.

По его словам, "Иней" способен обнаруживать сверхмалые БПЛА на расстоянии до пяти километров, а более крупные цели — на куда больших расстояниях. В систему заложена база данных, позволяющая различать дроны различных типов.

"Несколько комплексов можно установить на аэродромах и протяжённых объектах критической инфраструктуры, создав сплошное радиолокационное поле. Ввиду малых габаритов "Иней" можно устанавливать на системы вооружения, превратив его в бортовую РЛС", — рассказал Анцев.

Научно-производственное предприятие "Радар ммс" является одним из лидеров РФ в области радиоэлектронных систем. Основные направления работы включают разработку робототехники, беспилотных аппаратов, метео- и магнитометрических систем, а также комплексов морского базирования.

Фото: flickr.com/jeanbaptisteparis from Cambridge, MA, USA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)