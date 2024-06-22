Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что эпоха "макронизма" подошла к концу. Лучше всех ситуацию охарактеризовал Эдуар Филипп: если "макрониз" существовал, то с ним покончено, сказал он в интервью "Франс Пресс".
Эдуар Филипп во главе партии "Горизонты" в президентской коалиции ранее заявил, что роспуск парламента Макроном "уничтожил президентское большинство". По мнению Филиппа, Макрон после новых выборов может получить ещё меньше мест, чем в 2022 году.
На фоне этих событий Олланд отметил, что настало время для переустройства Франции. По словам экс-президента, "макронизм" дорого обошёлся Парижу в политическом плане, нанеся ущерб партиям и обществу.
На прошлой неделе Франсуа Олланд объявил о своём выдвижении на выборах в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. На прошедших 9 июня выборах в ЕП правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию Макрона, набрав 31,36% голосов.
В ответ на это Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных выборов. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, в то время как президентская коалиция популярна среди 20% респондентов.
Фото: сommons.wikimedia.org/COP Paris (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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