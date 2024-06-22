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Макгрегор: Путин создал Вашингтону проблемы соглашением в Азии
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:14

Макгрегор: Путин создал Вашингтону проблемы соглашением в Азии

Президент России бросил вызов Америке, заключив стратегические соглашения с азиатскими странами, заявил бывший советник Пентагона Макгрегор в эфире Judging Freedom. Макгрегор подчеркнул, что эти соглашения существенно укрепляют позиции Кремля на мировой арене.

"Для россиян быть на Кубе и во Вьетнаме, в Венесуэле и в КНДР — большой плюс, это возможность напомнить нам, что Москва способна создавать нам проблемы, где она того захочет", — сказал Макгрегор.

Ведущий Эндрю Наполитано отметил, что так Россия противодействует агрессивной политике Штатов в ЕС и на Украине. Недавно РФ и Северная Корея заключили Договор о стратегическом партнёрстве. Помимо этого, стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере медицинского образования и науки, договорились о строительстве моста через реку Туманная на границе. Путин заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с Пхеньяном.

Эти шаги Москвы, направленные на укрепление отношений с ключевыми странами Азии, создают дополнительные вызовы для внешней политики Вашингтона и могут изменить баланс сил в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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